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Sevgililerin direksiyondaki şakası genç kızı öldürdü!

Uşak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sümeyye Sizüçen yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Araç sürücüsü T.B'nin, ilk ifadesinde, "Ben arabayı sürüyordum. Ne olduğunu anlamadan M.Ö. bir anda direksiyona atladı. Kaza yaptığımızı fark ettim" dediği öğrenildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan M.Ö'nün ise, "T.B. arabayı zikzak çizerek sürüyordu. Kendimce şaka yaptığını zannettim. Ben de şaka yapmak için direksiyonu çevirdim. Sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiği belirtildi

Giriş: 02.01.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Sevgililerin direksiyondaki şakası genç kızı öldürdü!
Sevgililerin direksiyondaki şakası genç kızı öldürdü!
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AA

İzmir'den Uşak istikametine seyreden T.B. (34) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdu yakınlarında şarampole girip, istinat duvarına çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü T.B. ile aynı araçtaki Sümeyye Sizüçen (22), M.Ö, C.N. ve A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

Hastanede hayatını kaybeden Sizüçen'in Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimler Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

"M.Ö. BİR ANDA DİREKSİYONA ATLADI"

Sürücü T.B. gözaltına alına alındı. T.B'nin, ilk ifadesinde, "Ben arabayı sürüyordum. Ne olduğunu anlamadan M.Ö. bir anda direksiyona atladı. Kaza yaptığımızı fark ettim" dediği öğrenildi.

"ŞAKA YAPMAK İÇİN DİREKSİYONU ÇEVİRDİM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan M.Ö'nün ise, "T.B. arabayı zikzak çizerek sürüyordu. Kendimce şaka yaptığını zannettim. Ben de şaka yapmak için direksiyonu çevirdim. Sonrasını hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI ARKADAŞI SERBEST

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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