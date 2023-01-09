Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın İstanbul Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı!

Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!

İstanbul Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın, bu kez yaşadığı siteye silahlı saldırı düzenlendi

Giriş: 09.01.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın İstanbul Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı!
Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saat 20.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi.

27 MAYIS'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 27 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülaltay, aracından inip evine girmek istediği esnada silah sesi duydu. Gülaltay’a sitenin dışarısında bulunan çitlerin arkasından ateş edildi. Kurşunlar, sitenin giriş basamağına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

"EVİME GİRİŞ YAPARKEN SİLAH SESİ DUYDUK"

Silahlı saldırıya uğrayan Semih Tufan Gülaltay, “Pazar günü saat 20.30 sıralarında evime giriş yaparken, arkadaşlar beni araçtan indirdi. O esnada bir el silah sesi duyduk. Nereden ateş edildiğini bir türlü anlamadık. Bu sabah da görevliler silahtan çıkan mermileri buldular. Olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme geldi” diye konuştu.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Olayın kendilerine yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu düşünen Gülaltay, “Daha önceden bize yapılan ikinci saldırıda bizimle beraber olan koruma arkadaşımızın öldürdüğü şahısla ilgili. Cuma günü mahkeme vardı. Arkadaşımız tahliye oldu ve bir gün sonra bu olayın yaşanması manidar. Yargıya intikal etmiş bir konu. Sorumluların yakalanacağını umuyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Denizde üniversiteli genç kadının cansız bedeni bulundu
Denizde üniversiteli genç kadının cansız bedeni bulundu
Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarıldı
Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.