Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesine takviye 3 teröristin gönderildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde Kağızman Jandarma Komando Taburu'ndan gönüllü timler, operasyon başlattı.
DHA'nın haberine göre, yerleri tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist, etkisiz hale getirilirken, Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
ŞEHİT ÇİFTÇİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ
Şehit Yüzbaşı Çiftçi için Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri ve mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı tören alanına şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağa sarılı cenazesi, sirenlerle getirildi.
Saygı duruşunun ardından Yüzbaşı Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Kars Müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi, askerlerin omuzunda uçağa konuldu.
Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Isparta'ya getirildi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki karşılama töreninde annesi Hayriye (ortada),babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi hazır bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!