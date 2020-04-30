Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timinin, Munzur Nehri'nde gerçekleştirdiği tatbikatta botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak, 44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Ankara'da tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Ahmet Hamdi Akseki Camiindeki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve ağabeyi Mehmet Güneş, taziyeleri kabul etti.

ASKER SELAMI VERDİ

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında, protokol üyeleri maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Cenaze namazın ardından şehit Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bu sırada eşinin askeri üniformasını giyerek törene katılan Gülnur Güneş, tabuta dokunarak asker selamı verdi. Acılı eşi, koluna giren yakınları teselli etti.