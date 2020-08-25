Sakarya'nın Sapanca ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan teknede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Göl ortasında teknenin alev alev yandığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

İHA'nın haberine göre, teknede 7-8 kişilik bir grubun olduğu iddia edildi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulanslarda sevk edildi.