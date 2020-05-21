AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki Cuma Çarsak, serinlemek için bölgede bulunan gölete girdi.

AA'nın haberine göre, yüzme bilmeyen Çarsak, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekibi, gölette çalışma başlattı.

Ekip, yaklaşık yarım saatlik arama çalışmanın ardından Çarsak'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çarsak'ın, ailesiyle il merkezinden Viranşehir'e soğan toplamak için geldiği öğrenildi.