Korkunç olayda, Mehmet Demir (19) yönetimindeki 63 R 0090 plakalı minibüs, Bozova ilçesinde meydana gelen kazada devrildi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Demir ile beraberindeki babası Osman Demir yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Demir müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.