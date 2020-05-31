İHA

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'nda 2 ayrı noktada gündüz saatlerinde kundaklama iddiasıyla yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.