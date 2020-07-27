Samsun'un Bafra ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Orman işçileri ve itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

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