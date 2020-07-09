İHA

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu.

İHA'nın haberine göre, şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın acı haberi memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine ulaştı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından acı haber aileye verildi.

İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.