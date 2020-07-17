İHA

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde saat 11.50 sıralarında bir teknenin banyo kısmında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

İHA'nın haberine göre, cansız bedenin 52 yaşındaki Ufuk Özel İstikbal isimli bir şahsa ait olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.