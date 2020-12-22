'Sağlık çalışanlarını sevin' demişti! Acı haber geldi

DHA

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Oğuz, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Dr. Oğuz, entübe halde Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. 2,5 yaşında ikiz çocukları olan Dr. Oğuz'dan bu sabah acı haber geldi. Dr. Oğuz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dr. Oğuz'dan geriye ise, 17 Aralık günü hastanedeki tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kaldı. Dr. Oğuz, paylaşımında, "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım, salı akşamı dayanılmaz hale geldi... 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşamında Covid (+) olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı... 112 ile acile gittim. Soluk, herhalde 30 dakika daha gecikse ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum... Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen... 2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım... Beni arayan, mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin" demişti.