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Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, iki savaş gemisinin Akdeniz'e gideceği açıklandı.

Açıklamada Kalibr tipi seyir füzesi yüklü iki fırkateynin Akdeniz'de Suriye kıyılarına yakın bölgelere gideceği belirtildi. Akdeniz'e açılacak iki Rus fırkateyni İstanbul Boğazı'nı geçerek, Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyor.

Rusya'nın Akdeniz'e gönderdiği iki fırkateynin boğazlardan geçişi İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından geldi.

SAVAŞ GEMİŞLERİ BOĞAZ'DAN GEÇİŞ YAPTI

Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Yarbay Aleksey Rulyov, filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirdiğini belirtti.

Rulyov, “Kalibr-NK füze sistemi gibi hassas silahla donatılan Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç firkateynleri Sivastopol’den, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki daimi grubuna katılacağı uzak deniz bölgesine planlı geçiş gerçekleştiriyor” diye açıkladı.

Rus gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

TÜRKİYE BOĞAZLAR'I KAPATABİLİR Mİ?

Rus donanmasının İdlib'de gerçekleşen ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından 2 savaş gemisini Suriye kıyılarına gönderme kararı Türkiye, Boğazlar'ı kapatabilir mi sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini oluşturan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin savaş gemilerini engelleyebilmesi için bir savaş durumunda veya 'yakın bir savaş tehdidi' içerisinde olması gerekiyor.

Barış zamanı olarak tanımlanan zamanlarda ise Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait savaş gemileri, önceden Türkiye'ye bildirim yapmak koşuluyla Boğazlar'dan geçebiliyor.