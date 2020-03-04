İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada Ruhani salgından en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söylerken, İran'ın neredeyse tüm eyaletlerinde koronavirüsün etkili olduğunu da belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 92 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer bugüne kadar ülkedeki koronavirüs salgınının abartıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

KORONAVİRÜSÜN İRAN'IN TÜM BÖLGELERİNE YAYILDIĞI DOĞRULANDI

Ruhani'nin açıklamalarıyla birlikte ilk kez koronavirüsün İran'ın tüm bölgelerine yayıldığı doğrulanmış oldu. İranlı yetkililer, salgının ilk günlerinde vakaları saklamak ve gerçek ölü ve enfekte kişi sayılarını saklamakla suçlanmıştı.

İran hükümeti bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.