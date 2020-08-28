Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, Basra Alçak Basıncıyla birlikte Adana'da sıcaklığın 29-30 Ağustos tarihlerinde 41 ile 43 derece aralıklarına çıkacağını belirterek, 92 yılın en sıcak hafta sonu rekorunun kırılacağını kaydetti.
DHA'nın haberine göre, önümüzdeki hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki o günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" dedi.
KOZAN'DA YAŞANACAK SICAKLIĞA DİKKAT
43 derece sıcaklığın beklendiği ilçelerden olan Kozan'da 23 Ağustos tarihinde çıkan ve 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen orman yangınını hatırlatan Gülüm, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzücü olaydan dolayı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu sıcak ve kuru hava bölgemizi etkileyecek. Bu yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarına sebep olma ihtimali çok yüksek. Bu konuda da dikkatli olunmalı.
Ayrıca güneş ışıklarının dik olarak geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmalarından etkilenmemeleri için çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz."
2020 YILI ÇOK SICAK BİR YIL OLDU
2020 yılı ortalamalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Mustafa Gülüm, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1928 yılından bu yıla kadar bakacak olursak özellikle İncirlik bölgesinde Mayıs ayı için 42.3 derece, Haziran ayında 42.4 derece gibi ekstrem sıcaklık değerleri gördük. O nedenle Adana için 2020 yılı gerçekten çok sıcak bir yıl oldu diyebiliriz" dedi.
ANKARA VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada da, "Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" denildi.
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