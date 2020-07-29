Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Rabia Naz’ın annesi Atika Vatan ve babası Şaban Vatan adına itirazda bulunan avukatlar, küçük kızın ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek savcılığın, Rabia Naz’ın düştüğü ya da atladığını iddia ettiği yer ile vücudunda bulunan yaralanmaların ilgisiz olduğunu iddia etti.

"ADLİ TIP’A YÜKSEKLİK SORULMADI"

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre dilekçede, Rabia Naz’ın ölümünün yüksekten düşme, atlama nedeniyle gerçekleşmiş olması durumunda, atladığı veya düştüğü iddia edilen yerin yüksekliğinin daha alçak bir yer olması gerektiği ifade edildi. Savcılığın, Adli Tıp Kurumu uzmanlarından bilimsel görüş alırken Rabia Naz’ın vücudunda bulunan yaraların 15-18.6 metre gibi yüksekliklerden düşme, atma durumlarında oluşup oluşmayacağının sorulmadığı anlatıldı.

"HERHANGİ BİR KAN İZİNE RASTLANMADI"

Rabia Naz’ın ayaklarında açık kırıklar bulunduğu ve açık kırıkların ciddi kanamalara neden olacağı belirtilen itirazda ne Rabia Naz’ın bulunduğu yerde ne de savcılık tarafından süründüğü iddia edilen güzergahta yapılan incelemede herhangi bir kan izine rastlanmadığı öne sürüldü.

"BULUNDUĞU YERE BIRAKILMIŞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Dilekçede, Rabia Naz’ı yerde yatarken ilk bulan kişilerin ‘kucaklanarak bırakılmış gibiydi’ ifadelerinin de düşünüldüğünde, mevcut yaralanmalar meydana geldikten sonra ölümüne sebebiyet veren olaylara karışan kişiler tarafından bulunduğu yere bırakılmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

"TAKİPSİZLİK KARARI HUKUKA VE VİCDANA UYGUN DEĞİL"

Dilekçede, Rabia Naz’ın ölümünün şüpheli olduğu belirtilerek “kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilemediği” gerekçesiyle soruşturma dosyasının kapatılmasının hukuka, hakkaniyete ve vicdana uygun düşmediği ifade edildi.

"TANIK BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

Soruşturma savcısının eksik inceleme yaptığı iddia edilen dilekçede, tanık beyanları arasındaki çelişkilerin giderilmeden karar verildiği öne sürüldü. Dilekçede, şüpheli olarak ifadesine başvurulması gereken kişinin tanık olarak yer aldığı iddia edildi.

"KEMİK FİLMİ ÇEKİLMEDİ"

Dosyadaki raporlar arasındaki çelişkiler giderilmeden takipsizlik kararı verildiği öne sürülen dilekçede, ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirilen bir çocuk bakımından kemik filmi çekilerek kırıkların yönünün tespit edilmemiş olmasının etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü ihlali anlamına geldiği belirtildi.

"RABİA NAZ’IN MEZARI AÇILSIN"

Bu konuda savcılıktan birçok kez talepte bulunulmasına rağmen talebe yönelik herhangi bir soruşturma işlemi gerçekleştirilmediği de anlatılan dilekçede, Rabia Naz’ın mezarının açılarak kemiklerinin filminin çekilerek uzman raporu düzenlenmesi gerektiği anlatıldı.

"KIYAFETLERİ MUHAFAZA ALTINA ALINMADI"

Dilekçede, Rabia Naz’ın giysilerinin savcılık tarafından muhafaza altına alınmamasının da soruşturmanın neticesine etki edecek doğrudan delillerin kaybı sonucunu doğurduğu öne sürüldü.

"SORUŞTURMA ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEDİ"

Savcı tarafından olay yerine gidilmemiş olması hususunun da soruşturmanın etkili bir biçimde yürütülmediğini ortaya koyan bir diğer veri olduğu belirtilen dilekçede, şüpheli ölümlerde savcının olay yerine giderek, olay yeri inceleme ekiplerini bizzat yönlendirme yükümlülüğünde olduğu kaydedildi.

"OLAY YERİNDE KEŞİF MAKETLE YAPILSIN"

Dilekçede, binanın ön tarafında çuvalla yapılan keşfin, Rabia Naz ile aynı ağırlıkta olan bir maketle yeniden yapılması, binanın yan tarafında bulunan fındıklık alanla ilgili de keşif yapılması gerektiği anlatıldı.

"ÇANTASINDA PARMAK İZİ BULUNMADI"

Rabia Naz’a ait çantanın olayın üzerinden saatler geçtikten sonra binanın terasında başka şahıslar tarafından bulunduğu iddia edilen dilekçede, çantanın üzerinde herhangi bir parmak izinin bulunmamasının çantanın temizlendiğini ve delillerin karartıldığını gösterdiği öne sürüldü.

"TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILSIN"

Ailenin avukatları tarafından verilen dilekçede belirtilen eksiklerin giderilmesi için takipsizlik kararının kaldırılması istendi.