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Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti!

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak 77 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 03.06.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti! Prof. Dr. Zafer Toprak kimdi, nereliydi, kaç yaşında ve neden öldü?
DHA

Türk Tarih Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre paylaşımda, "İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak´ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah´tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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