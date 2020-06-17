Jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2016 yılından bu ana aranan İ.K. isimli şüphelinin Elazığ ili şehir merkezinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Mustafa Uc'un haberine göre, firarinin kaldığı adresi belirleyen JASAT ( Jandarma suç Araştırma Timi),postacı kılığına girerek firarinin kaldığı eve operasyon düzenledi.

FETÖ firarisi, postasını kapıdan alırken Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Elazığ’da eczacı olduğu belirlenen İ.K, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.