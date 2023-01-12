Polisten kaçarken kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralı!
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AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki uygulama noktasına, otomobille gelen sürücü T.A, "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ekiplerince takibe alındı.
5 KİLOMETRE TAKİP EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'ne ulaşan otomobil, park halindeki minibüse çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.
KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ertan Kara, özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.
Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki minibüse çarpan otomobilin savrulduğu görülüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Bursa'da polisten kaçarken kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralı! - Güncel haberler/son-dakika-haberler-polisten-kacarken-kaza-1-kisi-oldu-4-kisi-yarali-3555645
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