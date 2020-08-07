Antakya ilçesinde bir iş yeri önünde Motorize Yunus Timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçan Ö. A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye Uyruklu Esma İbrahim'e (11) çarptı. Şüpheli, küçük çocuğa çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.

İHA'nın haberine göre, 30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa süre de yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.A’nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim’in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.