Koronavirüs tedbirleri kapsamında, evde kal çağrılarına uymayan piknikçilerin hafta içinde Sazlı Dere Barajı'na akın etmesi Arnavutköy Belediyesi'ni harekete geçirdi. Ekipler, baraj gölünün kıyısına inen tüm yolları kepçelerle kazan giriş ve çıkışlara kapattı.

PİKNİKÇİLER VE BALIK TUTANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

DHA'nın haberine göre, Sazlıdere Barajı'nda piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüntüler kameralara yansımıştı.

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