İHA

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasındaki pazar yeri tartışması karakola taşındı. Birbirinden şikayetçi olan iki grubun akrabaları ise karakol önünde tartışmaya başladı. Tartışma ise bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre, sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Koronavirüs sebebiyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri de havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı.

Olay esnasında çevredeki araçlara kurşunlar isabet edildiği görünürken, şüpheliler evlerinde kıskıvrak yakalandı.