Olay saat 15.00 sıralarında bir parkta meydana geldi. İddiaya göre baba S.K (69) ile oğlu U.K (40) parkta oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, ardından baba S.K, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti. Ağır yaralanan U.K, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba S.K ise durumu polis ekiplerine haber verdi ve bankta oturarak polislerin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, baba S.K'yı gözaltına aldı.
Baba, polis tarafından Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise parkta inceleme yaptı.
"ÇOCUK YAN DÜŞTÜ"
Olayla ilgili bir mahalle sakini, “Namaz kılıyordum bir baktım buradan ses geldi. Baktım iki kişi oturdu. Biraz yüksek sesle konuşuyorlardı. Silah patladı. Kurusıkı gibi geldi bana. Adamı tanıyordum, mahallenin adamı. Bir baktım karşısında oturan çocuk yan düştü. Ben şaşırdım. Aradan bir 10-15 dakikadan fazla yattı orada. Ondan sonra toplandı herkes. Onu vurduktan ağlamaya başladı. Bir yere telefon etti. Polisler geldi, ondan sonra sordular ona, 'Sen mi vurdun.' diye. 'Ben vurdum.' dedi. Silahını masanın üzerine bıraktı" dedi.
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