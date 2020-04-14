Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.