Alınan bilgiye göre sokakta meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Ensar Aluç'un (6) koluna bir evin demir korkuluğu saplandı.

Hakan Bulut'un haberine göre, acılar içinde kıvranan çocuğun durumu daha sonra Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bildirildi.

Acilen olay yerine gelen kurtarma ekibi, küçük çocuğu korkuluktan kurtarıp hastaneye kaldırdı. Hastanede acil olarak müdahale edilen Ensar Aluç’un omzuna yakın yerde sol kolunda batmış bulunan demir parçası bir süre sonra titiz bir çalışmayla çıkarıldı.