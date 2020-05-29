Edinilen bilgiye göre, Tatvan’dan Ahlat’a doğru seyir halinde olan Mehmet Sait Kılıç (54) yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ahlat Belediyesine ait kepçeye çarptı.

İHA'nın haberine göre, kaza sonucu araçta sıkışan Kılıç’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından AFAD ve 112 ekiplerince çıkarıldı. Kılıç’ın cenazesi ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.