Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta ilerleyen Ziyafettin Başkaya (65) idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki marketin içerisine girdi.

DHA'nın haberine göre, marketin kapı doğramaları ve camları kırılırken, kaza sırasında markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.