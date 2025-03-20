Yolcu otobüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yolculardan 30 yaşındaki S.K. yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün sürücüsü M.A.K. gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da kaza, sabah saatlerinde Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkiinde şarampole devrildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 ÖLÜ, 25 YARALI
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yolculardan 30 yaşındaki S.K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken otobüs sürücüsü M.A.K. de gözaltına alındı.