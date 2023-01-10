Otel sahibi Yıldız çiftinin öldürülmesi davasında müthiş iddia!

DHA'da yer alan habere göre daha sonra Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına isabet eden 3 kurşunla öldürülmüş halde bulundu. Tespitler sonucunda şüphelilerin Nuri Yıldız'ın yeğenleri; Ferhat Yıldız, Mühyettin Yıldız ve Aleyna Yıldız olduğu teşhis edildi. İddianamede 3 sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası talep edildi.

Duruşmada sanıklar Ferhat ve Mühyettin Yıldız ile aynı koğuşta kalan, daha sonra tahliye edilen Oğulcan Durmuş, tanık olarak dinlendi. O dönem bilişim suçundan cezaevinde olduğunu belirten Durmuş, "Ben 2 Aralık'ta Metris Cezaevi'nde tutukluydum. Orada sanık olan Ferhat ve Mühyettin ile tanıştım. Aynı koğuşta kalıyorduk.

Koğuş küçüktü, konuşulanlar duyuluyordu. Mühyettin zaten cinayeti anlattı, Ferhat söylemedi. Aradan biraz zaman geçti. Kriminalde bir ayakkabı varmış, onda ve kamerada oynama yaptıklarını söylüyorlardı. Bunu koğuştaki herkes biliyordu. Tek bir delil kalmış, o da HTS kayıtları. Olayı hasım cinayeti olarak bildiğim için böyle davrandım. Ben dışarı çıktığım zaman, 'Bir hattı dışarı çıkarabilirim. Sonra kız arkadaşın kullanır. Senin kullanmadığın anlaşılır' dedim. Belli bir miktarda anlaştık" dedi.

"AMCALARINA BUNU YAPMIŞ İNSANLAR BANA NELER YAPMAZ"

Cezaevinden çıktıktan sonra, sanıkların ablası Sünniye Yıldız ile görüştüğünü söyleyen tanık Durmuş, "Sünniye ile plan-program, her şeyi görüştüm. Daha sonra ben internetten haberleri görünce, çekindiğimden bu olayın içerisine girmek istemedim. Ben de ablasını oyaladım. Sünniye'nin psikolojisi çok iyi değildi. Oyalama başladıktan sonra, sana para vereyim demeye başladı. Sonra beni tehdit etti. Ben de amcalarına bunu yapmış insanlar bana neler yapmaz, para için bu işin içine girilmez diye düşündüm.

Tehdit de edildiğimden Fatih'teki oteli arayıp olayı anlattım. Sonra beni Bülent ile görüştüreyim dediler. Tehditler devam edince aradım, Yasemin hanımın numarasını istedim. Yasemin hanım beni aradı. Benimle yüz yüze görüştü. Kendisine durumu anlattım. Ben hattı vermedim. Sünniye beni karşı tarafın adamı sandı. Bana 'Sen benden para almıyorsun demek ki, başkasından para alıyorsun' dedi. Yasemin Dallı'dan da para almadım. Delilleri ise polis olan Bülent ve Can isimli silah eğitmeni kararttı" dedi.

Söz verilmesi üzerine maktul Esra Yıldız'ın annesi Yasemin Dallı, "Biz hiçbir şey bilmezken, dosyada gizlilik kararı varken bu adam her şeyi biliyordu" dedi.