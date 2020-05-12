Alınan bilgiye, ilçedeki bir hastayı Korgan Devlet Hastanesine nakleden Ömer Faruk Güneş yönetimindeki 52 RC 860 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

AA'nın haberine göre kazada, sürücü Güneş ile ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı.

Başka bir ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.