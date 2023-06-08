Ordu'da denizde 2 erkek cesedi bulundu!

Muhammet H'nin cenazesi de Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döktü.

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