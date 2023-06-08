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Ordu'da denizde 2 erkek cesedi bulundu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sabah saatlerinde denizde, 20 yaşındaki Göktan Sedat G.'nin cansız bedeni bulundu. Yakınlarının, Göktan Sedat G.'nin yanında Muhammet H.'nin de bulunduğunu bildirmesine üzerine aynı noktadan suya giren dalgıçlar, iskelenin uç kısmında yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet H'nin cansız bedenine ulaştı

Giriş: 08.06.2023 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da denizde 2 erkek cesedi bulundu! - Güncel haberler
AA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi sahilinde, sabah saatlerinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

DENİZDEN CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazenin, Göktan Sedat G'ye (20) ait olduğu tespit edildi.

3 METRE DERİNDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Yakınları, ölüm haberini aldıkları gencin yanında Muhammet H'nin de (19) bulunduğunu polise bildirdi. Aynı noktadan suya giren dalgıçlar, iskelenin uç kısmında yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet H'nin cansız bedenine ulaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Muhammet H'nin cenazesi de Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döktü.

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