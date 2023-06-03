Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak! - Son dakika hava durumu haberleri

Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak!

İstanbul'u önümüzdeki hafta nem vuracak. Sıcağın yanı sıra artan nem oranı kentte yüzde 80'leri aştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre nem oranı bugün 21.00'den itibaren yüzde 90'a çıkacak ve sabah 06.00'ya kadar etkili olacak. Pazar gecesi ise nem miktarı yüzde 93'ü bulacak. İstanbul'da yarın ortalama nem oranı yüzde 90, pazartesi yüzde 93, salı yüzde 91, çarşamba yüzde 90 ve perşembe günü yüzde 95 düzeyine çıkacak

Giriş: 03.06.2023 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak! - Son dakika hava durumu haberleri
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul'da etkili olan boğucu hava ve nem oranı saat: 21.00'den itibaren yüzde 90 düzeyine çıkacak. Nem miktarı sabah saatlerine kadar devam edecek ve yarın saat 06.00'dan sonra yüzde 81 oranına düşecek.

PAZAR AKŞAMI NEM YÜZDE 93'E ÇIKACAK

Nem oranı pazar günü de etkisini hissettirecek ve yarın gece saat: 21.00 ile 24.00 arasında nem miktarı yüzde 93'e ulaşacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNLÜK NEM TABLOSU

Nemli hafta önümüzdeki hafta boyunca etkisini ciddi biçimde gösterecek. İstanbul'da yarın ortalama nem oranı yüzde 90, pazartesi yüzde 93, salı yüzde 91, çarşamba yüzde 90 ve perşembe günü yüzde 95 düzeyine çıkacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı!
Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı!
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeni kabine listesi belli oluyor!
Yeni kabine listesi belli oluyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.