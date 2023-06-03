Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak!

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul'da etkili olan boğucu hava ve nem oranı saat: 21.00'den itibaren yüzde 90 düzeyine çıkacak. Nem miktarı sabah saatlerine kadar devam edecek ve yarın saat 06.00'dan sonra yüzde 81 oranına düşecek.

PAZAR AKŞAMI NEM YÜZDE 93'E ÇIKACAK Nem oranı pazar günü de etkisini hissettirecek ve yarın gece saat: 21.00 ile 24.00 arasında nem miktarı yüzde 93'e ulaşacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNLÜK NEM TABLOSU Nemli hafta önümüzdeki hafta boyunca etkisini ciddi biçimde gösterecek. İstanbul'da yarın ortalama nem oranı yüzde 90, pazartesi yüzde 93, salı yüzde 91, çarşamba yüzde 90 ve perşembe günü yüzde 95 düzeyine çıkacak.