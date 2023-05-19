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Ölürken çocuklarını emanet etmişti! Cinayet perdesi aralandı!

Adana'da kavga ettiği kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek ile kendilerini ayırmak isteyen halası Müzeyyen Çırak´ı yaralayıp, eşi 31 yaşındaki iki çocuk annesi Burcu Cöddü´yü öldüren katil zanlısı 37 yaşındaki Uğur Cöddü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kavganın, Uğur Cöddü´nün, mevlit için babasının evine gitmek isteyen eşine engel olmasından dolayı yaşandığı ortaya çıktı

Giriş: 19.05.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ölürken çocuklarını emanet etmişti! Cinayet perdesi aralandı! - Adana haberleri
Ölürken çocuklarını emanet etmişti! Cinayet perdesi aralandı!
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DHA

Adana'da olay, 15 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde meydana geldi.

EŞİNİN AİLESİYLE TARTIŞTI

DHA'da yer alan habere göre eşi Burcu Cöddü (31) ile tartışan Uğur Cöddü (37), evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ile Süleyman Şimşek ve kayınpederi Metin Şimşek'le tartıştı.

BURCU ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çocuk annesi Burcu Cöddü ve halası Müzeyyen Çırak, araya girmek istedi.

4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Uğur Cöddü, yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile halası Müzeyyen Çırak´a isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu Cöddü yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" dedi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur Cöddü ise vatandaşlar tarafından dövülüp, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

BABASININ EVİNE GÖNDERMEMİŞ

Kavganın, Uğur Cöddü´nün eşini mevlit nedeniyle babasının evine göndermemesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce Burcu Cöddü´nün annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, tekrar mevlit için gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi.

"SEN KİMSİN KARDEŞİMİ GÖNDERMİYORSUN"

Bunun üzerine Burcu Cöddü´nün kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Şimşek´in de eniştesine, "Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun. Seninle görüşeceğiz" dediği kaydedildi.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cöddü, "Harun ve Süleyman´ın üst katta yaşayan babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darp etmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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