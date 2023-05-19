Ölürken çocuklarını emanet etmişti! Cinayet perdesi aralandı!

DHA'da yer alan habere göre eşi Burcu Cöddü (31) ile tartışan Uğur Cöddü (37), evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ile Süleyman Şimşek ve kayınpederi Metin Şimşek'le tartıştı.

Uğur Cöddü, yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile halası Müzeyyen Çırak´a isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu Cöddü yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" dedi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur Cöddü ise vatandaşlar tarafından dövülüp, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

BABASININ EVİNE GÖNDERMEMİŞ

Kavganın, Uğur Cöddü´nün eşini mevlit nedeniyle babasının evine göndermemesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce Burcu Cöddü´nün annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, tekrar mevlit için gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi.

"SEN KİMSİN KARDEŞİMİ GÖNDERMİYORSUN"

Bunun üzerine Burcu Cöddü´nün kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Şimşek´in de eniştesine, "Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun. Seninle görüşeceğiz" dediği kaydedildi.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cöddü, "Harun ve Süleyman´ın üst katta yaşayan babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darp etmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.