Ölenler ve yaralılar var! Zincirleme kaza!

DHA'da yer alan habere göre plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı.

Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.