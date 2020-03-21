21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okulların tatil edilmesine ve uzaktan eğitime başlanmasına karar verildiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Uzaktan eğitimle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var haftalardır arkadaşlarımız çalışıyor. Pazartesi günü aşırı yoğunluk olabilir. Her türlü eksiği gidereceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Mart tarihinde uygulanacak uzaktan eğitim ders programı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise için uygulanacak olan uzaktan eğitim EBA ve EBA TV üzerinden gerçekleştirilecek.
Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık." diye konuştu.
EBA'NIN ŞİFRESİ VELİNİN CEBİNE GELECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı. Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi. Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." açıklamasını yaptı.
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