17 yaşındaki Arda'ya acı veda!

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Caner Aktan'ın haberine göre Arda Baran Demir, İzmir'de doğup büyüdü. Ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Barış Apartmanı'nda yaşıyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi.

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ANNE VE BABA İŞTE KIZ KARDEŞİ OKULDAYDI

2017 yılında girdiği TEOG sınavında 120 sorudan 119'unu doğru yaptı. Özel bir okulda okuyordu. Cuma günü Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki̇ deprem olduğunda annesi̇ ve babası işte, kız kardeşi̇ okuldaydı.

Arda Baran ise öğretmeninden izin alıp eve gelmişti. Eve geldikten yaklaşık yarım saat sonra deprem meydana geldi. Arda kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Arda, çok sevdiği memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"OKULDAN İZİN ALMASA DEPREME YAKALANMAYACAKTI"

Acılı amca Eyüp Demir, "Okuldan izin almasaydı son ders o depreme yakalanmayacaktı. Ecel mi çekmiş, ne diyeyim kaderi mi? Son derste izin alıyor halbuki dersi var babasına ulaşsaydı telefonda babası izin vermezdi. Babasına ulaşamayınca çıkıp eve gitmiş 20-30 dakika sonra da deprem olmuş" dedi.

"7 KATLI BİNAYI 8'LİK DEMİR TUTAR MI?"

Acı haberi alınca İzmir'e gittiğini ve enkazı da gördüğünü anlatan Eyüp Demir, binada uygun demir kullanılmadığını söyledi̇. Demir, "Müteahhide değil en başta onlara göz yuman kontrolörlere hesap sorulsun. Onların üstüne gidilsin neden izin verildi? 8'lik demir o kolonları tutar mı, 7 katlı binanın kolonlarına 8'lik demir konulmuş ya hangi vicdan bunu kabul eder?" diye isyan etti.