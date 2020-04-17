17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında aldığı kararlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
İHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, “Tufanbeyli ilçesinde nüfusa oranla korona virüs vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi, çıkan yeni vakalarla beraber toplam 15 yeni pozitif hasta tespit edilmesi ve takip edilen 110 temaslı kişi bulunması nedeniyle bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 19 Nisan saat 24.00 ten itibaren 15 gün süreyle ilçeye giriş çıkışların durdurulmasına karar verildi. Hastalığın bulaşma ve yayılmasını önlemek üzere Adana kent merkezine giriş ve çıkışların 18 Nisan saat 24.00 itibariyle 15 gün süreyle durduruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “1 Ocak 2000 tarihinde doğanlar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların 19 Nisan 24.00 itibariyle sokağa çıkmalarının 15 gün süreyle kısıtlanması ve yasaklanmasına karar verildi” denildi.
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