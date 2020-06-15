Son dakika haberler... O kentte emniyet müdürü ve kaymakam virüse yakalandı!

DHA

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir'in Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin

DHA'nın haberine göre, Emniyet Müdürü Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Türesin ve Akpınar tedaviye alındı. Emniyet Müdürü ve ilçe kaymakamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!