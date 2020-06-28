Son dakika haberler... O kentte bir garip olay! Söndürmek yerine kaçtılar!

İHA

Olayda, sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İsimleri bilinmeyen sürücü ile yanında bulunan yolcu motosikleti söndürmek yerine olay yerinde bırakıp kaçtı.

İHA'nın haberine göre, durumu gören bir vatandaş eline aldığı yangın tüpüyle alev alan motosikleti ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Motosikleti söndüren duyarlı vatandaş Celil Selçuk Akpolat, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, “Eşim balkondan bakarken motorun yandığını söyledi. Bende koşarak arabadan yangın tüpünü aldım.

Söndürmeye çalıştım. Süren iki çocuk herhalde 15-16 yaşlarında aşağı doğru kaçmaya başladı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Söndürmeye çalıştım. Benim yangın tüpüm yetmedi. Bir yangın tüpü daha aldım. O sırada sağ olsun hemen itfaiye yetişti” dedi.