Malatya'da koronavirüs tedavisi gören son iki hasta taburcu oldu. Hastane bahçesinde şenlik havasında tören düzenlendi.
Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde Mart ayından bu yana pandemi hastanesi olarak hizmet veriyordu. Korona sürecinde şimdiye kadar 164 hastasını iyileştirip taburcu eden hastanede, son 2 hastasını da iyileştirip taburcu edilmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. İki hastanın çiçeklerle uğurlanmasının ardından hastane çalışanları kırmızı beyaz balonları "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Hastane yeni vaka olmadığı için 1 Haziran itibariyle poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.
BAŞHEKİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Berk, hastanenin tüm çalışanlarına 2 aylık sürede göstermiş oldukları fedakârlık için teşekkür ederek, "2 aydır sizlerin elleriyle 164 hastamıza şifa vermiş olduk. Bugün son 2 hastamızı koronavirüsten dolayı taburcu ediyoruz. Son hastamızı göndermiş olmamız bu işin bittiği anlamına gelmiyor" dedi. Başhekim Berk, konuşmasının devamında şunları söyledi:
'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATA DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ'
"Bu süreçte hem sağlık personeli hem hasta yakını olarak duyarlı hizmet vererek, kahramanlaşan sağlık çalışanlarımıza teşekkür tüm toplum vicdanının borcudur. Sağlık çalışanları olarak bizlerde Malatya halkına sabırları ve kurallara uymakta gösterdikleri kararlılıkları için teşekkür ediyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçiş yaptığımız bu dönemde aynı hassasiyeti sergilemeye devam etmelerini istiyoruz.
Hastanemiz 1 Haziran tarihi itibariyle poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır. Bu süreçte hem hastalarımızın hem de çalışanlarımızı sağlıklarını korumak için aldığımız bazı tedbirleri paylaşmak istiyor ve halkımızın da bu tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Hastanemize mutlaka randevu alarak gelmenizi ve randevu saatinizden kısa bir süre önce hastanede olmanızı, tetkik, muayene işlemlerinizi tamamlayıp, en kısa sürede hastaneden ayrılmasını istiyoruz.
MÜMKÜN OLDUĞUNCA REFAKETÇİ OLMADAN GELİNİZ
Bu tedbirle hastanede yoğunluk, kalabalık ve kuyruklar oluşmayacak, sosyal mesafe kuralları da sağlanmış olacaktır. Mutlaka maskelerinizi takmanız gerekmektedir, kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Hastaneye mümkün olduğunda refakatçi olmadan geliniz, böylece kalabalıkları ve olası bulaş riskini önlemiş oluruz. İşlemleriniz yapılırken sosyal mesafeyi korumaya mümkün olduğunda özen gösteriniz."
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