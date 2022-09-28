O anlar kamerada! Korkutan hortum!

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde çıkan hortum, ilçe merkezine doğru ilerledi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKTİLER

AA'da yer alan habere göre hortumun yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.

TEDİRGİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. İlçe sakinlerinden Sercan Köksalar, hortumu ilk gördüğünde tedirgin olduğunu söyledi.

"BU BÖLGEDE HORTUM OLMAZDI"

Bu tür olayların her zaman yaşanmadığını belirten Köksalar, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama uzun sürmeyeceğini tahmin ettikten sonra rahatladık" dedi.

FABRİKANIN PANELLERİ UÇTU

İHA'da yer alan habere göre hortum ve dolu sonrası ilçedeki Veliköy OSB’de bulunan bir fabrikanın panelleri uçtu. Hortum ve dolu dinerken fabrikada hasar meydana geldi.