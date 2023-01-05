O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!

DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fırının, kapalı olduğu gece saatlerinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde gezen fareyi cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

ZABITA İŞLETMEDE DENETLEME YAPTI DHA'da yer alan habere göre görüntülerin yayınlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlerinde denetlemede bulundu.

PARA CEZASI UYGULANDI Zabıta, işletmede hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup, 1295 lira idari para cezası uyguladı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ Zabıta ekipleri ardından işletmeyi mühürledi. İşletmeye eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verilmesinin ardından, kapısına, 'Tadilat dolayısıyla kapalıyız' yazısı asıldı.

"DÜKKANIN ÖNÜ KAZILMIŞTI, ÜZGÜNÜZ" İşletme yetkilileri ise 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini ve bu gibi olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı dükkanının önünün kazıldığını giriş kapısında bulunan fayansın kırılması sonrası o boşluktan farenin işletmeye girmiş olabileceğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.