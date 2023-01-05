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Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da kurabiyenin üzerinde farenin gezdiği işletme mühürlendi - haberler

O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çerkezköy ilçesinde, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin vitrindeki yiyeceklerin üzerinde bir farenin gezmesi kameralara yansıdı. İşletmeye hijyen ve gerekli tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 1295 lira para cezası uygulanıp, mühürlendi

Giriş: 05.01.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da kurabiyenin üzerinde farenin gezdiği işletme mühürlendi - haberler
O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!
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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fırının, kapalı olduğu gece saatlerinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde gezen fareyi cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

ZABITA İŞLETMEDE DENETLEME YAPTI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerin yayınlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlerinde denetlemede bulundu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Zabıta, işletmede hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup, 1295 lira idari para cezası uyguladı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri ardından işletmeyi mühürledi. İşletmeye eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verilmesinin ardından, kapısına, 'Tadilat dolayısıyla kapalıyız' yazısı asıldı.

"DÜKKANIN ÖNÜ KAZILMIŞTI, ÜZGÜNÜZ"

İşletme yetkilileri ise 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini ve bu gibi olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı dükkanının önünün kazıldığını giriş kapısında bulunan fayansın kırılması sonrası o boşluktan farenin işletmeye girmiş olabileceğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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