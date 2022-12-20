O anlar kamerada! Dağcıları ayıdan kangallar kurtardı!

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı.

DHA'da yer alan habere göre Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.

Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.