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O anlar kamerada! Dağcıları ayıdan kangallar kurtardı!

Tunceli'de karla kaplı 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanış yapanları, karşılarına çıkan bozayıdan, 2 Kangal köpeği kurtardı. Ayının köpeklerden kaçma anı, dağcılar tarafından görüntülendi

Giriş: 20.12.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Tunceli'de o anlar kamerada! Dağcıları ayıdan kangallar kurtardı!
O anlar kamerada! Dağcıları ayıdan kangallar kurtardı!
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DHA

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı.

DAĞCILARIN KARŞISINA BOZAYI ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.

İKİ KANGAL BOZAYIYI UZAKLAŞTIRDI

Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği uzaklaştırdı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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