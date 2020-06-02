Koronavirüsle mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay, normalleşme süreciyle birlikte bu sabah ilk seferini yaptı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin simgelerinden nostaljik tramvay, bugün ilk seferini yapmak için Taksim Meydanı'na geldi.

Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla İstiklal Caddesi bilinir haline dönmeye başladı.

Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.