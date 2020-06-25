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Tunceli'nin Ovacık İlçesine bağlı Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran 2019'da hayvanlarını otlatmaya çıktı. Ancak akşam hayvanlar köye başıboş döndü. Bunun üzerine gencin ailesi kayıp ihbarında bulundu. Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulununca aramalar burada yoğunlaştı ve Eroğlu'nun cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.

OTOBÜSÜN BAGAJ KAPAĞI ÇARPMIŞ

Caner Aktan'ın haberine göre, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiği sırada, hareket halindeki otobüsün kendiliğinden açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığını kayıt altına almıştı.

Görüntülerden yola çıkan savcılık, otobüs şoförleri Erdal S. ve Mesut İ. hakkında ‘ihmal suretiyle öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Erdal S. ve Mesut İ. SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu ve anne Gülizar Eroğlu ile avukatları katıldı.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Erdal S., "Ayın 15'in de 8 yolcu ile Ovacık'tan İstanbul'da doğru yola çıktım. Ovacık yolunda rampadan aşağıya doğru inerken aynadan bagaj kapağının düştüğünü gördüm. Ama herhangi bir ses duymadım. Daha sonra kapağı düştüğü yerden aldık ve yola devam ettik. O gün yağmur yağdığı için otobüsün elektrik aksamında sorun yaşandı. Daha sonra Sivas'ta sanayiye giderek bagaj kapağını taktırdık. Ben çarpma anını görmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Ardından söz verilen Mesut İ. ise, "Erdal S. beni arayarak şoför lazım dedi. Benim için 3-4 günlük bir işti. Ben de kabul ettim. Ovacık'tan yola çıktı. Benim evim Bolu Gerede'de. Ben Gerede'ye gelince otobüsten indim. Erdal S. devam etti. Otobüsten inmeden önce sosyal medyada çıkan haberleri gördük.

Muavin ‘bu çocuğa biz çarpmış olabiliriz' dedi. Erdal S. otobüste uyuyordu. Ben de Erdal S. uyanınca kendisine söyleyin, karakola gitsin diye uyarıda bulundum. Benim olayla bir alakam yok" diyerek beraatini istedi. Savcı, iki sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkemeye heyeti ise talebi reddetti. 17 Temmuz'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.