Göbün Koyu'ndaki ormanlık alanda, bugün saat 13.40'ta yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gözetleme kulesindeki görevlinin dumanları fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 2 helikopter sevk edildi.

Sahile yakın noktadaki yangın, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle korkuttu. Ekipler, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, helikopterlerle sorti yapıp su atarak müdahale bulunuyor.