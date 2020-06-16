DHA

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik sıkıntılarını istismar ettikleri kişilere yüksek faizle para verip, tefecilik yapan ve zorla senet imzalattırdıkları kişilerden haksız kazanç elde eden 2 organize suç örgütü hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, delillendirmenin tamamlanmasıyla dosya savcısından alınan talimatla Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliği, 2 suç örgütüne karşı bu sabah Marmaris merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan polis helikopteri ve dron destekli, özel harekat ile çevik kuvvet personelinin takviye olarak katıldığı operasyonda toplam 250 emniyet ekibi görev aldı.

Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde; uyuşturucu madde arama köpekleriyle arama yapıldı. Aramalar sonucu kılıç, pala, çelik çubuk, senetler, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. il B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.