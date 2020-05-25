Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),Şırnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 antitank mayınının imha görüntüleri paylaşıldı.

AA'nın haberine göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özel Mayın Arama Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından İdil'de tespit edilen 11 anti tank mayınının imha edildiği görüntüler yer alıyor.