MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, devriyeye ilişkin görüntüler de paylaştı.