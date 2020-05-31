Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor."